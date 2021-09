A Central de Operações de Bombeiros recebeu um chamado no fim da manhã desta quinta-feira (23), para atendimento de um incêndio em um escritório administrativo, situado na avenida Sete de Setembro, no Centro.

Diante da situação, foram enviadas duas equipes para o local, sendo uma de combate a incêndios e outra de salvamento.

Os militares do Corpo de Bombeiros observaram que ainda haviam chamas e significativa saída de fumaça pela porta principal da loja comercial, mesmo com o combate ao incêndio já ter sido iniciado por populares com uso de extintores de incêndio.

Imediatamente, iniciou o combate às chamas, que se encontrava fora de controle, para minimizarem os danos ao patrimônio, pois não havia vítimas.

Com utilização das técnicas de combate a incêndios urbanos e com uso equipamentos operacionais específicos, o incêndio foi rapidamente controlado, sendo também realizada a remoção sistemática do calor e da fumaça (produtos da combustão) do interior da loja, por se tratar de um espaço confinado. Foram utilizados aproximadamente 1.500 litros de água.

De acordo com o Cobom, o local trata-se uma edificação comercial/residencial), entretanto, graças à ação dos populares e das equipes do Corpo de Bombeiros, o prédio não sofreu danos estruturais, apenas pequenas avarias no revestimento interno da loja.

O incêndio danificou alguns móveis, computadores, impressora, geladeira, purificador de água, dentre outros objetos no interior do escritório.

Até o momento, não foi possível detectar as causas do incêndio. A perícia da Polícia Civil não foi acionada.

Fonte: Corpo de Bombeiros