Um incêndio foi registrado neste sábado (18) em uma fábrica de roupas, no Bairro Ipiranga, em Divinópolis. Segundo o Corpo de Bombeiros, não havia ninguém dentro da fábrica na hora do incêndio.

A fábrica funciona em um imóvel de três andares. De acordo com os militares, o fogo começou no último andar e alastrou-se para os demais andares. As chamas foram percebidas por moradores do entorno que viram a fumaça preta saindo do imóvel e chamaram a equipe dos Bombeiros.

Para conter o fogo foram utilizados quatro veículos dos Bombeiros com água.

A Polícia Militar (PM) esteve no local e isolou a área até a chegada da perícia da Polícia Civil, que realizou os trabalhos de rotina.