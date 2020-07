Um incêndio foi registrado em uma fábrica de tecidos na rua Bom Sucesso, Bairro Nossa Senhora Das Graças, em Divinópolis, por volta das 6h desta terça-feira (14).

O incêndio aconteceu no segundo pavimento do imóvel que tem um total de quatro pavimentos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, quando a equipe chegou ao local, o incêndio já havia sido controlado pelo solicitante com o uso de extintor de incêndio.

O homem teve queimaduras de 1° grau nas mãos e inalou fumaça. O mesmo recebeu os primeiros atendimentos no local pelo SAMU, que posteriormente encaminhou a vítima para o hospital. Uma mulher, de 42 anos, estava consciente, com pressão arterial alterada e com queimaduras de 1° grau nas mãos.