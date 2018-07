No início da tarde desta segunda-feira (30), um incêndio foi registrado em uma loja que conserta estofados na Avenida Divino Espírito Santo, no Centro de Divinópolis.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a loja fica na parte de baixo de um prédio residencial e a corporação foi acionada após moradores escutarem barulho vindo do local.

O proprietário do estabelecimento disse que não havia ninguém na loja no momento em que ocorreu o incêndio e não soube dizer o que pode ter ocasionado o fogo.

Para a ocorrência foram empenhadas três viaturas, com oito militares e gastos mais de 2.500 litros de água. A Polícia Militar também compareceu ao local para aguardar a perícia da polícia civil para os trabalhos de praxe. As causas do incêndio serão investigadas.