Um incêndio foi registrado em um maquinário agrícola de uma fazenda na região de Furnas, na madrugada deste sábado (1°).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o equipamento é utilizado para separar e secar grãos de milho.

Colhidas as informações com os funcionários locais, a situação foi avaliada e como medida inicial de combate, os bombeiros removeram a maior quantidade possível de grãos de milho.

Em seguida, foi realizado resfriamento da estrutura do silo com jatos d’água nas frestas do local.