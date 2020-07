No final da manhã desta terça-feira (28), o Corpo de Bombeiros foi acionado via 193 para combater um incêndio na rua Pio Antônio de Faria, no bairro Ouro Negro, em Formiga.

De acordo com o Cobom, o fogo foi detectado nas proximidades da quadra do bairro. No local, havia uma grande área em chamas, e o fogo se alastrou ameaçando um depósito de gás e adentrou para uma área de preservação ambiental de mata fechada.

Após 3 horas, o incêndio foi debelado com a utilização de 2.500 litros de água e o empenho de seis militares que entraram na mata fechada usando abafadores. O fogo destruiu cerca de 3 hectares.

Fonte: Cobom