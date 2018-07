Cinco carros pegaram fogo em um incêndio registrado na madrugada desta terça-feira (17) em um pátio desativado do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), no bairro Nossa Senhora da Conceição em Divinópolis.

Em menos de duas semanas, esse é o terceiro incêndio registrado no local. O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 5h, por pessoas que moram próximo ao pátio, e combateu as chamas.

A perícia foi acionada.

Outros dois incêndios

O primeiro incêndio no local ocorreu no dia 4 de julho. O fogo começou por volta das 15h e durou cerca de 3h. Segundo o Corpo de Bombeiros, na ocasião, 60 veículos foram atingidos pelas chamas.

A segunda ocorrência foi na quarta-feira (11). Os Bombeiros informaram que o fogo começou por volta das 8h. Oito veículos foram atingidos pelas chamas.

Moradores da região relataram que o local é abandonado e constantemente invadido por criminosos, que furtam peças dos veículos. No entanto, as causas do fogo ainda não foram identificadas.