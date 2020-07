Uma pizzaria pegou fogo na madrugada desta quinta-feira (30), na rua Major Bahia, Centro de Pitangui.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o estabelecimento comercial ficava nos fundos de uma casa. Ninguém ficou ferido.

A proprietária relatou aos militares que deixou uma vela acesa em cima da geladeira, adormeceu e acordou com a fumaça e chamas na cozinha da pizzaria. Quando os bombeiros chegaram ao local, o incêndio já havia sido controlado parcialmente pelos vizinhos, que utilizaram balde e extintores de um posto de combustível próximo ao local.

O Corpo de Bombeiros finalizou o combate às chamas, realizando a ventilação do local para a retirada da fumaça. A corporação também realizou o resfriamento do espaço, a retirada de vários botijões e o rescaldo do incêndio.