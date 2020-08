Um incêndio foi registrado em uma residência localizada na rua Luiz Cândido de Faria, em Córrego Fundo, na manhã deste sábado (29).

De acordo com o 5° Pelotão de Bombeiros de Formiga, no local, os militares se deparam com um incêndio no primeiro pavimento. O fogo estava em um único cômodo.

Os bombeiros combateram as chamas e realizaram ventilação do local para retirada dos gases da combustão.

Móveis, roupas e outros pertences pessoais ficaram destruídos. Não foi possível afirmar a causa do incêndio.