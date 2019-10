O quarto de uma residência localizada no bairro Maria José do Amaral, em Nova Serrana, pegou fogo nesta sexta-feira (11). De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

Ainda segundo os bombeiros, por causa da grande quantidade de fumaça no cômodo, os militares utilizaram um equipamento de respiração para fazer o combate das chamas sem inalar a fumaça. As causas do incêndio não foram informadas.

As chamas danificaram um rack e uma televisão que estavam no quarto. As chamas não atingiram outros cômodos da casa. Foi feita ventilação do local com uso de equipamentos e, posteriormente, a casa foi liberada aos proprietários.