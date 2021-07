A guarnição de socorro do Corpo de Bombeiros foi acionada às 21h, deste sábado (24), para um incêndio em uma residência na Rua Campos Altos, no bairro Engenho de Serra, em Formiga.

Ao chegarem no local, a equipe constatou que havia um incêndio na casa e, durante o processo de extinção do fogo, os bombeiros localizaram no banheiro o morador da residência que estava consciente e orientado.

Devido a alta temperatura do imóvel, o homem inalou e se intoxicou com a fumaça. A guarnição o conduziu para Unidade de Pronto Atendimento de Formiga (UPA) para ser avaliado.

O incêndio foi debelado e a estrutura da casa não foi afetada pelo fogo.