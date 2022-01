Na tarde desta quinta-feira (20) foi registrado um incêndio em um veículo em Itaúna.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu no local, na avenida Getúlio Vargas, Centro.

Uma viatura Auto Bomba (AB) foi empenhada para o local extinguindo as chamas. Foram gastos cerca de três mil litros de água.

Com o uso de uma linha de ataque, as chamas foram controladas, tornando a cena do incêndio segura.