Redação Últimas Notícias

No fim da manhã desta quarta-feira (16), um incêndio foi registrado na portaria do Aterro Sanitário de Formiga.

De acordo com informações que estão sendo apuradas, um funcionário da equipe terceirizada de reciclagem que atua no aterro teria soltado fogos de artifício no local, sendo que um deles caiu na área da portaria, incendiando a vegetação em redor e a própria estrutura de acesso ao equipamento público.

O secretário de Gestão Ambiental Leyser Rodrigues foi cientificado sobre o incêndio e, de imediato, acionou o Corpo de Bombeiros que se deslocou para o local para controlar as chamas.