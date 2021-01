Redação UN

Um incêndio foi registrado na rua Petúnia, número 30, no bairro Balbino Ribeiro, em Formiga, na tarde deste sábado (23).

O 5º Pelotão de bombeiros foi acionado via 193 para combater as chamas que, de acordo com a solicitante tiveram início na mangueira do botijão de gás, alastrando-se muito rápido pelo restante da residência.

Foram empenhados os dois caminhões de combate a incêndio, tripulados por cinco militares no total. Foi gasto cerca de 40 minutos para o fogo ser debelado e 5 mil litros de água, além de enxadas para fazer o rescaldo. A residência foi totalmente queimada, seu telhado desabou e as paredes correm risco de desabamento.

A moradora e os seis filhos dela ficarão alojados na casa de parentes e o boletim de ocorrência será encaminhado à Defesa Civil do município.

– Foto: Divulgação Cobom

– Foto: Divulgação Cobom

– Foto: Divulgação

MATÉRIA ATUALIAZADA ÀS 19H50