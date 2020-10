Redação Últimas Notícias

Mais um incêndio provocado foi registrado neste sábado (3), na região do lago de Furnas. Dessa vez, o crime ocorreu no condomínio Mar de Minas , que fica entre o o Clube Encosta do Lago e o FIC – Furnas Iate Clube.

As chamas atingiram a vegetação e devido à alta temperatura e o vento avançaram rapidamente na direção das residências, fazendo com que os moradores evacuassem o local às pressas.

O fogo atingiu e consumiu a vegetação na orla do lago.