Um incêndio dentro de um galpão de empresa de turismo destruiu pelo menos oito ônibus e três carros, no bairro São Bernardo, na Região Norte de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (24).

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, há vazamento de combustível e risco de propagação para outros estabelecimentos.

O local fica próximo a um posto de combustível localizado na avenida Cristiano Machado e da estação de metrô Primeiro de Maio, ainda não há informações se o incêndio alterou o funcionamento dos trens.

Há muita fumaça preta no local. Uma viatura dos bombeiros está no galpão fazendo o combate às chamas. Por volta das 14h20, outras cinco equipes estavam a caminho do incêndio.