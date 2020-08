Um incêndio na garagem de um condomínio localizado na rua Fábio Couri, Bairro Luxemburgo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, destruiu sete carros na madrugada desta segunda-feira (3).

As chamas foram controladas em menos de uma hora pelo Corpo de Bombeiros Militar. Ninguém ficou ferido.

Os bombeiros foram acionados por volta da meia-noite desta segunda, após os moradores sentiram um forte cheiro de fumaça. Ao chegar no local, junto da Defesa Civil Municipal, os agentes esvaziaram os apartamentos do edifício e iniciaram o combate às chamas.

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas ao ponto, e os militares precisaram de dez mil litros de água para combater o fogo, controlado em 40 minutos. A Defesa Civil liberou a volta dos moradores para os apartamentos somente por volta das 4h, devido ao risco de dano à estrutura do edifício e ao forte cheiro de fumaça que vinha da garagem, no subsolo.