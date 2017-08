Uma área do complexo ecológico Parque da Ilha Sebastião Gomes Guimarães, em Divinópolis, foi queimada depois de um incêndio que começou no início da noite dessa quarta-feira (9). O Corpo de Bombeiros informou que foram aproximadamente oito mil metros quadrados atingidos. As chamas já foram contidas.

Os militares usaram cerca de 10 mil litros de água para apagar o fogo na área de preservação ambiental. Segundo o sargento Germano José Ferreira da Silva Júnior, por causa do difícil acesso, foi preciso usar abafadores. “O terreno não é estável, muito pedregulho, lombada e também por estar a noite”, explicou.

Havia foco de incêndio em três pontos do parque. “A primeira área a gente combateu com o canhão de água do caminhão, a água acabou e tivemos que ir ao Centro abastecer. Na segunda área também combatemos com o caminhão. Mas a terceira não tinha acesso da viatura, então fomos a pé fazer o combate com abafador”, disse o soldado Felipe Félix.

O trabalho durou cerca de duas horas e as causas serão apuradas.