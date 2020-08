Parte dos pacientes internados no Hospital Santa Luzia, em Brasília, tiveram que ser retirados às pressas do local, na manhã deste sábado (29), por causa de um incêndio. Segundo os bombeiros, o fogo começou por volta das 10h, na casa de máquinas, no quinto andar do hospital privado, que fica na Asa Sul.

As chamas altas e uma fumaça escura podiam ser percebidas de longe. Muitos parentes de internos ficaram na calçada, a espera de informações. Alguns doentes foram levados, em macas e cadeiras de rodas, para o estacionamento do hospital.

A fumaça atingiu três andares do hospital. Os bombeiros informaram que não houve feridos e que as chamas foram controladas pouco antes das 11h.

Em nota, o Hospital Santa Luzia disse que o incêndio foi em um equipamento instalado no telhado da unidade e “que foi rapidamente controlado pela Brigada de Incêndio e pelo Corpo de Bombeiros”. O hospital disse ainda que foi realizada “uma evacuação preventiva de pacientes, cumprindo corretamente o que determina o protocolo de segurança”.