Um incêndio em um prédio residencial no Bronx, em Nova York, causou a morte de ao menos 19 pessoas, entre elas 9 crianças, neste domingo (9).

Segundo o Corpo de Bombeiros, 63 pessoas estão feridas, 32 delas correndo risco de vida, principalmente por terem inalado muita fumaça. Entre os feridos também estão outras crianças.

O fogo começou pouco antes das 11 horas, em um apartamento duplex no segundo e terceiro andares de em um edifício de 19 andares localizado em 333 East 181st Street

Os bombeiros chegaram ao local em apenas três minutos, mas as chamas já haviam se espalhado. O fogo foi extinto no início da tarde.

“Este será um dos piores incêndios que testemunhamos aqui nos tempos modernos, na cidade de Nova York”, afirmou o prefeito Eric Adams.

Os feridos foram encaminhados a cinco hospitais diferentes, segundo a emissora ABC.

A rede de TV diz ainda que as causas do incêndio são desconhecidas, mas as autoridades descartam que ele tenha sido provocado deliberadamente.

