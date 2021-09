Ao menos 41 detentos morreram, e dezenas ficaram feridos, em um incêndio na madrugada de terça para quarta-feira, em uma prisão na Indonésia que registrava mais do que o dobro de pessoas do que o permitido – anunciaram as autoridades.

O incêndio na prisão de Tangerang, ao oeste da capital Jacarta, começou durante a madrugada. As chamas atingiram uma área com dezenas de presos.



“O fogo se propagou rapidamente, e não deu tempo de abrir algumas celas”, afirmou o ministro da Justiça, Yasonna Laoly.



“Quarenta pessoas morreram no local, e outra faleceu quando era levada para o hospital. Oito ficaram gravemente feridas, e 31 têm um diagnóstico menos grave”, completou o ministro.



Entre os falecidos estão um detento português e um sul-africano, anunciou Laoly.

Imagens exibidas na televisão mostraram os bombeiros lutando contra as chamas em um dos edifícios da penitenciária.

O fogo se concentrou em uma ala do centro penitenciário em que estavam detentos condenados por tráfico e consumo de drogas. As pessoas gravemente feridas foram levados para hospitais da cidade de Tangerang.