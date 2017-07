Um homem e uma mulher, que ainda não foram identificados, morreram carbonizados após incêndio em uma residência, na madrugada desta quarta-feira (5), no km 526 da BR-262, próximo ao trevo do município de Luz.

Após combater as chamas com ajuda de uma equipe da concessionária Triunfo, a Polícia Militar (PM) encontrou os dois corpos carbonizados dentro do imóvel. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também compareceram ao local para o registro da ocorrência.

A perícia foi acionada para os trabalhos de praxe. Os corpos foram liberados para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil.