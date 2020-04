Por volta das 14h45, um incêndio foi registrado em uma residência localizada na rua Joaquim da Silva Castro, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Formiga.

Uma guarnição de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros de Formiga foi acionada para debelar as chamas, mas ao chegar no local, o fogo já havia sido extinto por populares. Coube então aos bombeiros realizar o rescaldo do local.

Segundo informações de testemunhas, o fogo pode ter tido origem em uma vela deixada acesa pelo morador que não estava no local. A casa ficou aos cuidados do irmão do dono da residência.

Foram empenhados na ocorrência um caminhão de combate a incêndio e um veículo de salvamento leve, além de 5 militares.