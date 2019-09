Um incêndio em uma vegetação, nessa segunda-feira (2), atingiu as paredes de uma residência no bairro Jardim dos Anjos, em Bom Despacho.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por moradores que perceberam a fumaça vindo da vegetação. Por causa das árvores e de um bambuzal no terreno, as chamas se espalharam rapidamente e o fogo atingiu mais de 10 metros de altura.

O fogo foi controlado com abafadores e bombas costais. A causa do incêndio não foi informada. As chamas não atingiram as partes internas da casa.

Ainda de acordo com os bombeiros, a equipe avaliou as estruturas das paredes e disse que não corre risco de desabamento.