O incêndio que atingiu a Serra do Curral na noite noite de domingo (28) destruiu uma área equivalente a 50 campos de futebol, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Uma equipe da corporação retornou ao local na manhã desta segunda-feira (29) para monitorar possíveis focos e avaliar a área atingida com a ajuda de um drone.

As causas da queimada estão sendo investigadas, mas a principal suspeita é de ação humana. Conforme os militares, cerca de 50 hectares foram consumidos pelo fogo em um perímetro de 5 quilômetros.

“Ainda não analisamos todos os dados da perícia no local, mas, devido ao clima na região no dia de ontem, é pouco provável que um raio tenha caído, que seria a única causa natural”, explicou o tenente Leonan Soares.

Segundo ele, o incêndio atingiu duas áreas de vegetação: Mata da Baleia e Parque das Mangabeiras. Os locais têm postos de vigilância, mas o trabalho é dificultado por serem próximas de zonas urbanas.