Um trailer de lanches pegou fogo no Centro de Divinópolis na manhã desta quinta (17). Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava em um estacionamento. A Polícia Militar (PM) foi chamada e as causas do incêndio serão investigadas. Na quarta (16), o porão de um prédio também pegou fogo.

Pessoas que passaram pelo estacionamento viram o trailer pegando fogo e acionaram o Corpo de Bombeiros. O local estava trancado e foi necessário cortar o cadeado. Segundo os militares, o interior do trailer tinha sido consumido pelas chamas.

O proprietário informou aos bombeiros que dentro do veículo tinha um forno, um botijão de gás, que foi removido pelos bombeiros, além de materiais descartáveis como pratos, copos, garfos e uma televisão, que ficaram destruídos.

Incêndio em porão



Na noite dessa quarta-feira (16), um porão de um prédio de três pavimentos no bairro Porto Velho pegou fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros não havia ninguém dentro do local que era usado como quarto.