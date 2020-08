O 5° Pelotão de Bombeiros de Formiga foi acionado, nessa sexta-feira (28), para atendimento de ocorrência de dois incêndios registrados em dois pontos da BR-354.

O primeiro localizado na altura do KM 510 e o segundo no KM 507. Ambos em área rural não protegidas.

De acordo com informações dos proprietários, foram queimados 11 hectares da primeira propriedade e 6 hectares da segunda.

Na chegada da primeira guarnição de bombeiros no local, após avaliação, foi acionada a segunda guarnição para apoio, pois se tratava de incêndio de grande proporção.

Foram utilizados 8 mil litros de água além de bomba costal e abafadores para conter e debelar os focos de incêndio evitando sua propagação para demais áreas não atingidas.

Foi necessário sinalizar do trecho da rodovia com cones e posicionamento de viaturas com piscas e giroflex ligados para orientar os usuários da via devido a grande quantidade de fumaça que invadiu o trecho da via.

Fonte: Corpo de Bombeiros

