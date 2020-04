Novamente as águas rolarão rio abaixo e desta feita permitirão que uma hidrovia na Argentina continue funcionando a todo vapor. Mais uma vez, pelo andar da carruagem, os mineiros, em especial os lindeiros de Furnas, Peixoto e de outras plagas entrecortadas pelo Rio Grande, sentirão na pele o desprazer de assistirem o nosso mar virar sertão!

Se o governo estadual até então não foi capaz de divulgar nada que de concreto houvesse feito em defesa da manutenção de uma cota mínima (762) para garantir o multiuso das nossas águas, imaginamos que agora, envolvido até o pescoço com as questões da Covid-19 e o consequente rombo que ela produz no caixa estadual, é de se concluir que agora então, nada em prol desta justa reivindicação tenha origem lá no palácio mineiro.

Há exatos dez anos, conforme relembra uma matéria publicada num diário que circula nesta cidade, Formiga assistiu e abrigou com todas as honras, ilustres representantes dos governos de então (municipal, estadual e federal), promovendo o lançamento oficial de um importante plano que culminaria com o funcionamento, em menos de um ano de prazo, da sonhada Hidrovia de Furnas que, percorrendo algo em torno de 250 kms ligaria a cidade de Formiga a Alfenas.

Cálculos dos “artistas” ali presentes nos informavam o quanto economizaríamos em diesel, pneus, manutenção de estradas, e vidas não ceifadas em acidentes, pelo simples fato de podermos escoar nossas produções de riquezas (calcário, produtos agrícolas e outros), que abastecem o sul mineiro e norte de São Paulo, já que em apenas uma barcaça seria possível transportar a carga equivalente a 30 ou 40 carretas.