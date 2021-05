Um homem matou a sobrinha, de 13 anos, e depois tirou a própria vida no Córrego Caulin, zona rural de Caraí, no Vale do Jequitinhonha, na tarde dessa terça-feira (18). Eles tiveram um relacionamento e o suspeito não estaria aceitando o fim do caso.

De acordo com a Polícia Militar, Bianca Gomes Pereira estava com o namorado, que era um primo dela, quando foram abordados por Izaquiel de Jesus Souza, de 23 anos, em uma estrada que liga a BR-116 e o distrito de Ponto do Marambaia. O suspeito ordenou que a jovem descesse da moto, a agarrou pelo braço e determinou que o sobrinho fosse embora. Em seguida, Izaquiel matou a sobrinha e tirou a própria vida.

A Policia Militar apurou que a adolescente manteve um relacionamento de alguns meses com o tio, contudo, a jovem rompeu o namoro e começou a se relacionar com o primo, que era sobrinho do suspeito. O crime pode ter sido premeditado.

A perícia recolheu junto ao corpo do suspeito um bilhete com uma mensagem para a família dizendo que os amava e também a senha do celular. Ainda de acordo com a polícia, no aparelho do suspeito havia vídeos de momentos antes do crime, onde Izaquiel dizia que iria se matar.