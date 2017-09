Da Redação

O Independência ou Rock, um dos melhores eventos do gênero, será realizado na quarta-feira (6), véspera de feriado.

A 7ª edição do evento, o ”Independência ou Rock-Monsters of Rock” acontecerá a partir das 21h, no Space Club, na avenida Pimenta da Veiga, 2820, Engenho de Serra. O evento contará com a apresentação de quatro bandas que interpretarão clássicos do rock.

O show ficará por conta das bandas formiguenses, Cabannas que apresentará um tribuno ao Pearl Jam e Taverna que apresentará um tributo aos Rolling Stones, além da banda paulista Back in Hell, cover de ACDC e a belorizontina Ancient Mariners, cover de Iron Maiden.

De acordo com um dos organizadores do evento, Moreno Tavares os ingressos estão se esgotando. “Esta edição do evento está imperdível. As bandas que se apresentarão são ótimas e tenho certeza que agradarão a todos os amantes do rock. Os ingressos estão se esgotando e resta muito pouco tempo para os interessados garantirem as entradas, então corram”.

Os ingressos podem ser adquiridos na Autominas Peças Automotivas e Acessórios, Barbearia Sir Black, Ops Conveniência, com Carol Júlia pelo telefone (37) 9 9111-6618 e Maria Gischewisky pelo (37) 9 9105-9342.

Os ingressos também estão á venda em outras cidades da região: em Arcos com Rodrigo Maia pelo telefone (37) 9 9126-0301, em Lagoa da Prata no Tutores, em Piumhi com João Marcos (Nerka) pelo telefone (37) 9 9924-0114, em Bambuí com David Dias pelo (37) 9 9844-5922 e em Campo Belo com Hamiro Silva pelo (37) 9 9128-9778. Os ingressos também estão à venda no site Melhores Eventos.