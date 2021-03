A empresa indiana que fornecerá vacinas Aztrazeneca/Oxford para o Brasil já havia informado que iria atrasar a entrega de uma nova remessa de imunizantes

Com o aumento de casos de Covid-19 na Índia, mesmo após o país impor o confinamento mais rígido do mundo, as exportações de vacinas foram suspensas. A informação foi divulgada pelo twitter do médico Eric Feigl-Ding, responsável pelos dados sobre a Covid-19 divulgados pelo monitor da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Com a medida, o Brasil pode sofre novos atrasos na entrega do imunizante.

“Quebrando – devido ao aumento de casos da Covid–19, a Índia congelou todas as principais exportações de AstraZeneca feita pelo Serum Institute of India, o maior fabricante mundial de vacinas, para atender à demanda doméstica conforme aumentam as infecções. Isso também atrasará o fornecimento para a Covax”, publicou o especialista.

A empresa indiana que fornecerá vacinas Aztrazeneca/Oxford para o Brasil já havia informado que iria atrasar a entrega de uma nova remessa de imunizantes. O governo Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou no domingo (21) que o cronograma pode sofrer alterações.