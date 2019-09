A Índia prepara um “banho de sangue” na Caxemira – afirmou o primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, na ONU, nesta sexta-feira (27), onde chegou a invocar a possibilidade de que sua disputa com a Índia sobre o território possa se transformar em uma guerra nuclear total.

“Quando o toque de recolher for suspenso, haverá um banho de sangue”, disse Khan à Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, no momento em que a Índia impõe rígidas restrições à região muçulmana do Himalaia desde agosto e que revogou a autonomia constitucional da parte da Caxemira sob seu controle.

“Existem 900 mil soldados lá. Eles não vieram, como diz o (primeiro-ministro indiano) Narendra Modi, para a prosperidade da Caxemira … Esses 900 mil militares, o que farão? Quando partirão? Haverá um banho de sangue”, enfatizou.