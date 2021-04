Em meio a uma segunda onda de Covid-19, desafios para vacinar o segundo país mais populoso do mundo e a circulação de novas variantes, a Índia registrou nesta segunda-feira (5) um novo recorde de novos casos: 103.558.

O país se tornou o segundo a ultrapassar a marca de 100 mil novos infectados em um único dia. Até então, só os Estados Unidos tinham atingido a marca simbólica.

As infecções diárias já cresceram cerca de 12 vezes desde que atingiu um pico de baixa no início de fevereiro (cerca de 9 mil), quando as autoridades abrandaram a maioria das restrições e as pessoas pararam de usar máscaras e seguir o distanciamento social.

No dia 24 de março, o Ministério da Saúde do país anunciou a detecção de uma “nova variante dupla mutante” do coronavírus, que ainda não foi catalogada, e o maior número de novos casos de Covid-19 desde novembro (47.262).