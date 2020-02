Um jovem de 22 anos foi atingido por disparo de arma de fogo na noite desse domingo (16). O crime foi registrado na avenida Olímpio Avelar, Vila Irba, em Formiga.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi surpreendida por um indivíduo. A bala atingiu o braço do jovem, que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA.

O suspeito fugiu em seguida. Durante rastreamento, com as características do indivíduo, ele foi detido na rua Mário Santos.

Durante buscas na residência do suspeito de 20 anos foi aprendido o revólver calibre 22, usado no crime, e uma munição.