Um homem, de 26 anos, foi preso pela Polícia Militar, na noite desse sábado (2), após ser flagrado conduzindo um veículo furtado e colidir contra outro carro estacionado, na rua Rodolfo José Chaves, em Bambuí.

Segundo informações da PM, os militares foram acionados pela vítima que narrou que um indivíduo havia tentado furtar o veículo, na porta de sua residência, na Praça Ananias Maurício Campos. O indivíduo fugiu em um Fiat Uno, de cor escura, após o alarme do veículo que estava sendo arrombado disparar.

Durante o rastreamento os militares se depararam com um veículo com as mesmas características passadas pela vítima, onde foi dada ordem de parada ao condutor, que veio bater em outro veículo que estava estacionado. O condutor fugiu a pé pela Rua Rodolfo José Chaves, sendo abordado logo em seguida pelos militares.

Ao verificar o sistema informatizado pela Polícia constatou-se que o veículo Fiat Uno, com placas de Divinópolis/MG, estava com queixa de furto. Dentro do veículo foram encontrados documentos pessoais do suspeito, além de diversos documentos, cartões e cheques que foram furtados em Arcos.