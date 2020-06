Na noite desse sábado (6), um jovem de 20 anos foi preso com droga durante fiscalização de trânsito no KM 60 da MG 170, no município de Arcos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), policiais abordaram um Fiat/Uno, com placa de Arcos, conduzido pelo jovem.

Durante busca no interior do veículo, foi localizado debaixo do banco dianteiro do passageiro um pino contendo cocaína.

O jovem disse que ao avistar a viatura, tentou dispensar a droga pela janela, mas o pino caiu debaixo do banco.