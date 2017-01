Um jovem de 18 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (12) em Formiga.

De acordo com a PM, o suspeito foi abordado durante policiamento pela avenida Primeiro de Maio, no bairro Alvorada. Ele é conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas, e havia um mandado de busca e apreensão em desfavor dele.

Durante buscas na residência do indivíduo, foram localizados um tablete de maconha que, de acordo com a polícia, se fracionado renderia aproximadamente 20 buchas do tamanho comercial e uma balança de precisão.

O jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos.

No mesmo dia, durante patrulhamento pela rua São Gabriel, bairro Santo Antônio, em Pimenta militares abordaram uma mulher, de 33 anos.

Ao ser consultado no sistema informatizado, foi constatado que havia um mandado de prisão em desfavor dela.

A mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil.