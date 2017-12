Uma mulher de 51 anos foi assaltada na madrugada desta terça-feira (12), em Arcos.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar compareceu na casa da vítima, situada no Centro da cidade.

A mulher informou que estava dormindo e acordou com um barulho na porta da casa. De repente, ela se deparou com um homem usando um pano preto no rosto, que a ameaçou com um objeto e disse para que ficasse quieta, revirando os móveis da casa até encontrar uma pequena caixa e fugir com ela.

Os militares realizaram rastreamento e foram informados de que um cidadão com as mesmas características havia tentado entrar em uma residência na rua Augusto Lara com Tiradentes.

Os policiais avistaram o suspeito e o abordaram. A princípio, o homem negou ser o responsável pelo roubo, mas, em seguida,confessou a autoria e indicou onde havia escondido a caixa roubada, que continha várias bijuterias.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à delegacia.