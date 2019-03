Um suspeito que invadiu a igreja da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Coimbras, em Passos, na madrugada dessa quinta-feira (7).

Segundo a Polícia Militar, o indivíduo danificou a imagem da santa e furtou a coroa da imagem, um sacrário e uma âmbula, usada para colocar as hóstias.

Ainda conforme a polícia, as portas da igreja ficaram destrancadas durante a noite, o que possibilitou a invasão. No local, não existem câmeras de monitoramento.

O sacrário com as hóstias foi localizado no início da tarde em uma quadra abandonada na rua das Pitangas. Já os outros objetos continuam desaparecidos. A Polícia Militar segue em rastreamento ao suspeito.