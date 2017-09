A Polícia Militar foi acionada a comparecer em um posto de combustíveis, na rodovia MG-050, nessa quinta-feira (14),onde um homem teria abastecido o veículo com uma cédula falsa.

O gerente do posto relatou aos militares que após abastecer uma pick-upVW Saveiro, o condutor pagou com uma nota de R$50.

Ao verificar a cédula, o gerente percebeu que a mesma era falsa, mas o homem já havia deixado o local.

Os militares tentaram encontrar o homem, porém sem êxito. As frações vizinhas foram alertadas, mas também não localizaram o suspeito.

A Polícia Militar solicita que a população fique atenta, confira os itens de segurança das cédulas, principalmente as de R$50 e R$100, e, caso alguém tente repassar uma cédula falsa, a pessoa deve ligar para o 190 e acionar a PM.

