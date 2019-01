Uma agência dos Correios no Centro de Leandro Ferreira foi arrombada na madrugada desta quinta-feira (3). Segundo a Polícia Militar, os criminosos furtaram o cofre da agência. Não foi informado quanto foi levado pelos ladrões. Um cofre foi encontrado pela polícia em uma estrada rural da cidade, mas a PM não confirmou se é o objeto levado da agência.

Segundo a PM, os criminosos não utilizaram explosivos na ação. Durante a madrugada militares escutaram barulhos de paredes sendo quebradas na agência que fica na Praça São Sebastião, próximo ao quartel. Ainda segundo a polícia, um homem passou por várias vezes em uma moto buzinando naquela região.

Pouco depois um morador chamou a polícia dizendo ter visto oito homens em atitude suspeita próximo à agência. A Central de Monitoramento dos Correios também chamou a polícia afirmando que o alarme estava acionado.

As equipes foram para o local e confirmaram o arrombamento. No entanto, os criminosos haviam fugido com o cofre.

Imagens das câmeras de segurança dos Correios registraram cinco homens encapuzados e com roupas escuras na ação, além de um carro.

A polícia encontrou um cofre vazio em uma estrada rural que liga Leandro Ferreira ao Povoado de Moinhos. A PM não confirmou, mas considera a possibilidade de o cofre ser o roubado nos Correios.

Até o momento, ninguém foi preso. Quem tiver informações que ajudem na apuração podem repassar, de forma anônima, pelo telefone da PM, 190, ou pelo Disque Denúncia Unificado (DDU), 181.

