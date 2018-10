Uma agência bancária no Centro de Igaratinga foi alvo de criminosos na madrugada desta quinta-feira (25). De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, os suspeitos utilizaram explosivos para danificar os caixas eletrônicos. A PM não informou qual o valor foi levado.

Ainda segundo a polícia, a ação durou cerca de meia hora. Até o momento ninguém foi preso, porém, a polícia disse ainda que imagens do circuito interno de segurança do banco registraram toda a ação e os militares já têm as características dos ladrões.

A polícia disse que durante rastreamento na região, o veículo utilizado no crime foi encontrado em uma estrada vicinal próximo a Itaúna.