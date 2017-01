Quatro criminosos assaltaram uma fazenda na comunidade de Morro Grande, na área rural de Luz nessa terça-feira (3). Segundo a Polícia Militar, eles se passaram por policiais civis para cometer o crime. O grupo chegou em uma caminhonete e um carro dizendo que iriam cumprir um mandado de busca e apreensão no local.

O caseiro, de 42 anos, contou à PM que os ladrões estavam com camisas da Polícia Civil. Ao entrar na fazenda, um dos criminosos sacou a arma e anunciou o roubo. O caseiro, a esposa e o filho foram trancados em um quarto.

O grupo levou três celulares, R$ 470 em dinheiro, um tablet, um capacete, um revólver calibre 38, com dezesseis munições intactas, uma arma com três munições, uma espingarda de dois canos com quinze cartuchos intactos e três chaves de veículos. Os criminosos ainda esvaziaram os pneus dos três veículos para não serem perseguidos. Os suspeitos ainda tentaram levar o gado que estava na fazenda, mas não conseguiram carregar os caminhões.

A perícia foi acionada. A Polícia Civil informou que irá investigar o caso.