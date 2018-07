Um novo ataque a ônibus registrado na Região Metropolitana de Belo Horizonte terminou com uma vítima gravemente ferida. Os criminosos atearam fogo no coletivo e não permitiram que o motorista descesse. Ele teve 60% do corpo queimado e está internado em estado grave no Hospital Pronto Socorro João XXIII. O caso aconteceu no fim da noite desse domingo (22), em Contagem.

De acordo com o Polícia Militar, o condutor do ônibus que faz a linha 7150 (Novo Riacho/Inconfidência) contou que seguia para o ponto final quando foi abordado por quatro homens, sendo um deles armado com um revólver calibre 38. O suspeito carregava um galão com líquido inflamável.

Os indivíduos não deixaram o motorista desembarcar do veículo e incendiaram o coletivo com o homem dentro, na rua Colúmbia, altura do número 700. Em seguida, o quarteto entrou em um Fiat Palio e fugiu em direção a BR-381. Testemunhas que presenciaram a cena ajudaram a controlar as chamas para socorrer o motorista. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o fogo já estava debelado.