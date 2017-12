Os passageiros de dois ônibus de turismo de uma empresa de Divinópolis pararam no Posto da Polícia Rodoviária Federal de Perdões, na noite de terça-feira (12) e relataram que foram interceptados por uma caminhonete no km 655 da BR-381, trecho entre os municípios de Santo Antônio do Amparo e Oliveira.

De acordo com as vítimas, quatro bandidos estavam em uma Hilux prata e armados, realizaram o assalto. Foram roubados cerca de R$80 mil em dinheiro.

Os suspeitos estavam com um fuzil e uma pistola. Após o roubo, os assaltantes fugiram sentido a cidade de Santana do Jacaré. De acordo com a PRF, a caminhonete usada no roubo foi tomada de assalto na semana passada, em Carmo da Mata. O veículo foi encontrado abandonado em um cafezal, em uma comunidade rural de Santo Antônio do Amparo.