A Polícia Militar de Carmo do Cajuru recebeu informações de um roubo no bairro Nossa Senhora do Carmo, na noite desse sábado (28).

Quatro indivíduos armados teriam abordado três vítimas que estavam em um veículo. Os suspeitos levaram uma carteira com documentos pessoais, R$500 e um celular.



De posse das informações, as equipes policiais realizaram rastreamento e encontraram três envolvidos, sendo dois adolescentes



Os indivíduos foram reconhecidos pelas vítimas e conduzidos para a delegacia. Parte do dinheiro e os documentos foram recuperados.