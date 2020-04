Após furtarem um veículo e fugirem, dois suspeitos sofreram um acidente na BR-262, entre Bom Despacho e Nova Serrana, na noite dessa quinta-feira (02). O furto aconteceu por volta das 20h, na Praça da Matriz, no Centro de Bom Despacho.

De acordo com a Polícia Militar, os dois indivíduos usaram uma “chave micha” no crime. Uma viatura da PM se deparou com os suspeitos na entrada da cidade e, após ordem de parada, o motorista fugiu sentido Nova Serrana.

Durante a fuga os suspeitos jogaram o veículo em uma vegetação às margens da rodovia. Um indivíduo conseguiu fugir pelo matagal próximo ao acidente e o outro foi preso em flagrante.

O homem de 47 anos foi conduzido para a Delegacia e carro foi removido.