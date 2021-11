O consumidor de moda no pós-pandemia estará mais atento ao consumo consciente, qualidade e durabilidade dos produtos.

“Ele vai querer menos itens descartáveis. E isso é muito bom para a moda mineira, que tem um design mais autoral, de estilo e com muitas indústrias investindo em produtos manuais”, afirma Manoel Bernardes, presidente da Câmara da Moda da FIEMG.

O desenho contemporâneo das joias, as gemas brasileiras e as roupas com estilo próprio e bordadas à mão são os diferenciais que a moda mineira vai mostrar a Expo Dubai. “O segmento de joias no Oriente Médio é forte. Vamos mostrar nosso design contemporâneo e as gemas brasileiras, que são muito valorizadas”, afirma Bernardes.

Ele ressalta que a indústria de moda mineira não tem escala, mas tem produtos diferenciados, com preços acessíveis e potencial de sucesso nas exportações, como já vem acontecendo com as marcas mineiras Patricia Bonaldi, Maracujá e Luiza Roggi.