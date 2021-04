Em pouco mais de duas semanas, após uma campanha iniciada no dia 16 de março, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) reuniu cerca de 2.000 cilindros de oxigênio para doar a hospitais de todo o Estado. Os itens, que foram recolhidos em várias indústrias mineiras, serão entregues já carregados com o gás às unidades hospitalares.

“Nossa meta inicial era arrecadar 1.000 equipamentos, porém, graças à solidariedade do empresariado mineiro, que quer ajudar a amenizar o sofrimento daqueles que precisam do oxigênio, nós conseguimos dobrar esse número e mapeamos que será possível fornecer um total de 2.000 cilindros. Uma quantidade que vai além da necessária para o atendimento imediato e ainda proporciona uma tranquilidade quanto ao abastecimento desse insumo”, diz Flávio Roscoe, presidente da FIEMG, por meio de nota. Só no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-MG), foram recolhidos 46 unidades até quarta-feira (31).

Os recipientes recolhidos nas indústrias eram utilizados para outros gases, originalmente, mas serão limpos e recarregados com oxigênio medicinal. Em março, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) flexibilizou as regras e passou a permitir que os recipientes industriais pudessem ser utilizados nos hospitais.

