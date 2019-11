Viajar em família requer muita organização e preparo. Quando entre os integrantes estão crianças, esse planejamento redobra. “Qual o melhor meio de transporte? Será que o hotel atende as nossas necessidades? Vou gastar muito com alimentação e passeios?”, com certeza todo pai e mãe já se fizeram essas perguntas.

Com planejamento e essas dicas, você viajar com crianças sem muitas dores de cabeça e gastando menos

Leia também: Como escolher o melhor hotel para crianças e evitar dor de cabeça?

Conhecer alguém que passou por essa situação e possa dar conselhos sempre é muito bem-vindo. Melhor ainda quando as informações sobre viajar com crianças te ajudam a economizar.

Pela proximidade das férias de fim de ano, o iG Turismo procurou mães experientes em viagem para dar conselhos aos pais/mães de primeira viagem e ensinar como economizar nos passeios.

Viagem com gêmeos, cuidado redobrado!

arrow-options Reprodução/ Arquivo pessoal Pati Lemos e seus filhos, João Pedro e Valentina, gêmeos de sete anos

A influenciadora digital, Pati Lemos, tem uma vida atribulada. Além de cuidar do perfil no instagram @voumudarparaportugal, que tem mais de 120 mil seguidores, ela é mãe do casal João Pedro e Valentina, gêmeos de sete anos.

Se você acha que viajar com uma criança é difícil, imagina viajar com duas? A programação de Pati em suas viagens começa com a escolha do destino. “Levo em consideração na hora de escolher um local que não conheçamos e que, sobretudo, tenha atrações para crianças também, pois com gêmeos de sete anos não dá para fazer uma programação exclusivamente adulta”, comenta.

Leia também: Guia de viagem com crianças – veja os documentos necessários

Martelo batido sobre o destino, a especialista em relocação de brasileiros em Portugal passa a procurar acomodação, e sua maior preocupação nos hotéis é com janelas e cortinas blackout, porque “acordar cedo viajando, ninguém merece”.

O segredo de Pati para uma viagem econômica é estabelecer um limite diário de gastos, nem que seja mentalmente, e ser “dura” com os filhos. “Às vezes fica mesmo difícil [controlar o impulso das crianças] e é inevitável eles saírem chorando da loja! Mas ouvir ‘não’ faz parte da vida”, explica.

“Equilíbrio é tudo” para viajar com crianças

arrow-options Reprodução/ instagram @mamaenow Renata Chiarello é dona do perfil @mamaenow no Instagram e mãe de Betina, de 04 anos e meio

Quem também mescla a missão de ser mãe e as viagens pelo mundo é a influenciadora Renata Chiarello, dona do canal @mamaenow no Instagram. Com mais de 19 mil seguidores, Renata também é educadora parental e fez a primeira viagem com a filha Betina aos três meses, de carro. A primeira vez da garotinha em um avião foi aos sete meses.

Mas como distrair uma criança tão pequena dentro de um avião? “Levo massinha, livros com adesivos, miniaturas, jogos, papel pra desenhar e tablet”, explica Renata à reportagem.

Para o hotel, ela busca opções com boa localização e limpeza. “Prefiro quartos sem carpete por conta de alergias”, diz. Como forma de economizar na estadia, a plataforma do Airbnb tem sido a opção da família de Chiarello.

“O Airbnb nos possibilita ter uma hospedagem mais ‘caseira’ que costuma ser mais barata e nos permite economizar também fazendo algumas refeições em ‘casa’. E tudo depende da viagem… quando vamos pra um lugar em que vamos ficar fora durante quase todo o dia, só voltaremos pra dormir, ficamos em hotéis bem simples sem grande estrutura de lazer, já que dificilmente usaremos”, indica a influencer.

E na hora das atividades, é possível economizar? “Depende. Existem atrações que são muito legais e vale a pena pagar, mas o segredo está no equilíbrio. Tem muita atividade gratuita que também é super bacana. O legal é pesquisar tudo antes e já ir com planejamento “.

Sendo assim, o essencial para os pais e mães de primeira viagem é colocar na ponta do lápis quais são as necessidades e prioridades da família. Essa é a melhor forma de estabelecer onde a economia será feita. E é claro, ficar preparado para tudo.

Leia também: Confira as dicas de saúde para quem vai viajar com crianças

“Para viajar com crianças tem que estar preparado para todo tipo de imprevisto. Costumo dizer que não criar expectativas é o maior segredo e que quanto mais viajamos mais aprendemos a viajar, a aproveitar os momentos e assim enchemos nosso baú de memórias e experiências”, finaliza Renata.